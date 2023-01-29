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Немцев призвали продолжать экономить газ

Сергей Лебедев
17:53 29.01.2023
Это нужно делать до 2024 года, пока на полную мощность не заработают терминалы по приему сжиженного природного газа.
Немцев призвали продолжать экономить газ
© Фото: McPHOTOM. Gann, www.imago-images.de, GlobalLookPress
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Немцам необходимо экономить газ, несмотря на его удешевление. По словам члена экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероники Гримм, это нужно делать до 2024 года, пока не полную мощность не заработают терминалы по приему сжиженного природного газа.

Она отметила, что у Германии к следующей зиме, которая станет непростой, должна сохраниться энергетическая «подушка безопасности». Ее слова передает RT.

При этом глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что следующей зимой экономия газа должна составить 20%.

Напомним, недавно немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия в течение нескольких месяцев изменила энергосистему. Она, по его словам, стала независимой от российского газа, угля и нефти.

«Германия быстро адаптировалась к новой реальности. Реальности, в которой мы больше не сотрудничаем с Россией», - сказал он.

Заявление было сделано им накануне официальных встреч с лидерами Аргентины, Бразилии и Чили, которые состоятся в ближайшие дни.

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