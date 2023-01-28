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Шольц заявил, что Германия стала «энергетически независимой от РФ»

Семен Лавров
22:09 28.01.2023
Данное заявлении было сделано накануне официальных встреч немецкого канцлера с главами государств Южной Америки.
Шольц заявил, что Германия стала «энергетически независимой от РФ»
© Фото: IMAGO, Frederic Kern, GlobalLookPress
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Германия в течение нескольких месяцев изменила энергосистему и стала независимой от российского газа, угля и нефти. Об этом заявил федеральный канцлер страны Олаф Шольц.

«Германия быстро адаптировалась к новой реальности. Реальности, в которой мы больше не сотрудничаем с Россией», - сказал он.

Данное заявление было сделано им накануне официальных встреч с лидерами Аргентины, Бразилии и Чили, которые состоятся в ближайшие дни.

В конце 2022 года газета Financial Times прогнозировала европейцам сложности с отоплением зимой, если санкции против России не будут отменены. А в конце января 2023 депутат Национального собрания Франции Мари-Франс Лоро назвала их причиной энергетического кризиса в Европе и отметила, что французы сталкиваются с их последствиями ежедневно.

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