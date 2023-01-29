Москалькова обратилась в ООН и МКК после удара ВФУ по больнице в ЛНР

Уполномоченная по правам человека в РФ сослалась на 18 статью Женевской конвенции, которая запрещает наносить удары по медучреждениям.

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ОНН и Международный Комитет Красного Креста (МККК) должны не допускать нарушение Киевом прав человека. Об этом после ракетного удара украинских националистов по больнице в Новоайдаре ЛНР, унесшего жизни 14 человек, написала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«28 января украинские нацисты совершили очередное тяжкое военное преступление: хладнокровно и цинично, в нарушение норм международного права и принципов человечности, ВСУ обстреляли больницу в Новоайдаре (ЛНР)», - говорится в ее публикации в Telegram.

Таким образом боевики грубо нарушили 18 статью Женевской конвенции, которая запрещает наносить удары по медучреждениям, заявила омбудсмен.

Она также подтвердила заявление Минобороны России, которое квалифицировало атаку на больницу как тяжкое военное преступление, совершенное украинскими националистами. В военном ведомстве при этом подчеркнули, что все причастные к нему будут найдены и привлечены к ответственности.

«Уверена, что новый Нюрнберг даст суровую оценку и этому преступлению против человечности!», - заключила Москалькова.

Огонь по медучреждению в ЛНР боевики вели из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Таким образом США напрямую причастны к гибели 14 человек и увечьям, причиненным еще 24, считает первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.