Миллион рублей получит семья погибшей при стрельбе в брянской школе девочки

По словам губернатора Богомаза, семьи пострадавших получат от 300 тысяч до 1 миллиона рублей выплат.

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Семьи погибшей и пострадавших при стрельбе в брянской гимназии получат выплаты от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом заявил губернатор области.

«1 млн рублей из областного бюджета получит семья погибшей девочки, по 500 тысяч рублей - семьи тех ребят, кто получил тяжелые ранения, по 300 тысяч - ранения легкой степени», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По его словам, с ребятами и их родителями работают квалифицированные психологи.

Ранее под стражу заключили директора частного охранного предприятия, которое занималось охраной гимназии в Брянске, где восьмиклассница утроила стрельбу. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил на два месяца под стражу обвиняемого.

Утром 7 декабря в Брянске произошла трагедия. Учащаяся восьмого класса одной из гимназий пришла в учебное заведение с ружьем отца. Школьница открыла огонь и ранила пятерых человек. Погибли две школьницы, включая самого стрелка.