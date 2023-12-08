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Соседка хорошо отозвалась о семье девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии

Никита Черненко
14:39 08.12.2023
Соседка рассказала, что дочери семейства были очень близки и активно занимались спортом.
Соседка хорошо отозвалась о семье девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии
© Фото: ТРК «Звезда»
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Зинаида Машкова, соседка семьи, девочка из которой устроила стрельбу в брянской гимназии, рассказала корреспонденту «Звезды», в каких условиях росли дети, и положительно охарактеризовала главу семейства.

«Я живу уже лет 10 тут, и семья замечательная. Я редко встречаю семьи, которые так общаются со своими детьми. Когда родились две девочки, они от них не отходили, проводили много времени на свежем воздухе», - рассказала соседка.

Женщина рассказала, что семья вместе ездила на отдых за границу, а девочки посещали спортивные секции. Сестры вместе возвращались из школы, часто гуляли в парке. О проблемах и ссорах в семье соседка не слышала.

«У них не было скандалов. Это были прекрасные, очень близкие друг к другу сестры, такое далеко не в каждой семье увидишь. Многие могут позавидовать такой крепкой семье», - сказала Зинаида Машкова.

Ранее «Звезда» поговорила с учителем физкультуры из гимназии, в которую ученица пронесла ружье и открыла огонь по одноклассникам. По его словам, погибшая одноклассница стрелявшей после ранения была еще жива.

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