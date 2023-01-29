Украинские националисты за минувшие сутки 31 раз открывали огонь по городам ДНР

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Украинские боевики за истекшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, сообщил Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Радикалы выпустили по мирным населенным пунктам и их жителям 156 боеприпасов.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО HIMARS, артиллерии 155 миллиметров. На горловском 18 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На иловайском два обстрела из РСЗО HIMARS. Выпустив 156 единиц различных боеприпасов», - говорится в сообщении представительства в Telegram.

Под ударом боевиков киевского режима оказались Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка, Никитовский район Горловки, Ясиноватая, Макеевка и Иловайск. Двое гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших - подросток 2009 года рождения.

Ранее первый зампред России при ООН Дмитрий Полянский заявил о прямой причастности США к удару из реактивной системы залпового огня HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре ЛНР. В результате данной атаки погибли 14 человек и 24 пострадали. Дипломат подчеркнул, что реактивные системы и боеприпасы к ним были поставлены официальным Вашингтоном, с которым Киев согласовывал цели ударов.