На этой неделе националисты уже обстреливали Иловайск, выпустив по городу четыре ракеты из РСЗО.

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Националисты киевского режима выпустили по населенным пунктам Иловайск и Константиновка семь реактивных ракет за десять минут. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:00 - н.п. Константиновка – н.п. Иловайск: выпущено 4 ракеты из РСЗО. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:10 - н.п. Константиновка – н.п. Иловайск: выпущено 3 ракеты из РСЗО», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS населенный пункт Золотое в Луганской народной республике. Огонь по жилым кварталам националисты открыли глубокой ночью, когда мирные жители спали.