Отец Джоковича заявил, что будет смотреть матчи сына из дома после скандального видео с фанатами

Срджан Джокович отметил, что не планировал вызвать подобную реакцию мирового сообщества, и принял решение смотреть оставшиеся матчи сына из дома.

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Отец сербского теннисиста Новака Джоковича Срджан объяснил, как появился на нашумевшем видео с фанатами 21-кратного победителя турниров Большого шлема, которые после победы 5-й ракетки мира в матче 1/4 финала Australian Open над россиянином Андреем Рублевым растянули российский триколор с портретом президента РФ Владимира Путина.

«Я здесь только для того, чтобы поддержать своего сына. У меня не было намерения вызывать такие заголовки или срыв. Я был на улице с фанатами Новака и делал все, чтобы отпраздновать его победу. Я фотографировался с фанатами и попался на этом. Моя семья пережила ужас войны, поэтому мы хотим только мира», - передает его слова портал Codesports.

Срджан Джокович добавил, что принял решение следить за оставшимися поединками своего сына из дома.

Ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал запретить отцу Новака Джоковича посещать матчи Australian Open до конца турнира. Дипломат потребовал ввести санкции в отношении Джоковича-старшего и узнать мнение самого теннисиста, который девять раз одерживал победу в Мельбурне.