В ФРГ заявили, что Шольц своими действиями по Leopard 2 раздражает НАТО и Евросоюз

Как отметил лидер оппозиционного ХДС, немецкие граждане обеспокоены возможным ответом Москвы на решение Берлина поставить на Украину танки.

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Действия немецких властей и федерального канцлера Олафа Шольца в частности касательно поддержки киевского режима вызывают раздражение у Североатлантического альянса и Европейского союза. С таким заявлением выступил лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

«Шольц также умалчивает о своих многомесячных колебаниях. В НАТО и ЕС сохраняется значительное раздражение по поводу Германии», - сказал он в интервью газете Bild am Sonntag.

По его словам, Шольц обязан ответить на вопросы о передаче танков Leopard 2. Например, почему именно сейчас появилась потребность в них, как он оценивает боеспособность этих бронемашин, а также и сам ход украинского конфликта.

Как отметил Мерц, в оппозиционном объединении серьезно относятся к тому, что жители Германии обеспокоены возможным ответом Москвы на решение Берлина поставить Киеву танки.

Ранее депутат бундестага от Левой партии, член парламентского совета НАТО Севим Дагделен заявила, что решение немецких властей поставить киевскому режиму танки Leopard и разрешить другим государствам делать это стало «исторически неверным». Она также отметила, что вместо вооружения Украины, которое приведет к гибели людей, нужна дипломатия.