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В Кремле заявили, что в графике Путина нет разговора с Шольцем

Анна Касаткина
13:40 29.01.2023
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что российский лидер открыт для контактов.
В Кремле заявили, что в графике Путина нет разговора с Шольцем
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, GlobalLookPress
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В графике президента РФ Владимира Путина нет согласованных разговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, однако российский лидер остается открытым для контактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин был и остается открытым для контактов», - сообщил он РИА Новости.

На данный момент разговора между президентом РФ и канцлером Германии не запланировано, добавил представитель Кремля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 29 января, прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о его намерении продолжать общение по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента сообщил, что пока в графике российского лидера нет согласованных разговоров с канцлером Германии, но при этом добавил, что президент РФ всегда заявлял о своей готовности к открытому диалогу.

Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel рассказал, что намерен продолжить общение с Путиным. Он отметил, что для него важно, чтобы переговоры возвращались к реальному вопросу о том, как миру выйти из сложившейся сложной ситуации.

О готовности к переговорам с официальной Москвой ранее также заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон.

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