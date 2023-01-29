Экс-посол Украины Мельник предложил передать Киеву немецкую подлодку

Дипломат считает, что подложка HDW класса 212A пригодилась бы Украине в Черном море.

© Фото: Michal Fludra, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Бывший посол Украины в ФРГ, замглавы МИД страны Андрей Мельник предложил Германии передать Киеву подводную лодку HDW класса 212A. Об этом Мельник написал в своем Twitter.

Немецкую подлодку он назвал «одной из лучших в мире».

«У Бундесвера есть шесть таких подлодок. Почему бы не отправить одну Украине?» - задался вопросом Мельник.

По словам посла, такая подлодка пригодилась бы Украине в Черном море.

Ранее американские СМИ сообщили о готовности американской фирмы Lockheed Martin поставлять истребители F-16 на Украину через третьи страны.

На этой неделе также было принято решение о поставках Киеву американских танков Abrams и немецких Leopard. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил об обещании стран коллективного Запада передать Киеву в общей сложности 321 танк.