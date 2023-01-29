Более 800 человек пострадали при землетрясении на северо-западе Ирана
Число пострадавших при землетрясении в северо-западной части Ирана возросло до 816, еще три человека погибли, говорится в сообщении губернатора провинции Западный Азербайджан Мохаммада Садега Мотамедяна.
Ранее сообщалось, что в субботу на территории республики, произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 5,9. Очевидцы выложили в Сеть видео последствий разрушения.
«В результате этого землетрясения погибли три человека и 816 получили ранения», - цитирует его агентство AFP.
По предварительным данным, природное явление нанесло ущерб двум городам и более чем семидесяти селам. Как утверждается, в этих населенных пунктах разрушение составило 50 процентов от общего количества строений.
Также сегодня появились сообщения, что на складе с боеприпасами в иранском городе Исфахан раздался мощный взрыв. Впоследствии утверждалось, что данный объект атаковали беспилотные летательные аппараты.