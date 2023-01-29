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В прокуратуре Москвы показали квартиру, где были найдены тела трех человек

Максим Крюков
10:29 29.01.2023
По информации правоохранительных органов, от полученных ножевых ранений женщина и ее сын скончались на месте. После совершения преступления убийца покончил жизнь самоубийством.
© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: Прокуратура Москвы
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Московская прокуратура опубликовала кадры из квартиры на Флотской улице, где были обнаружены тела двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти.

По данным оперативников, сначала 45-летний мужчина в ходе ссоры со своим сыном на лестничной площадке нанес ему ножевые ранения, после чего взял его связку ключей и вошел в квартиру, где, по предварительной информации, нанес не менее десяти ударов ножом бывшей жене, брак с которой был расторгнут около года назад.

От полученных телесных повреждений женщина и ее сын скончались на месте. После этого убийца покончил жизнь самоубийством.

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по ст.105 ч.2 УК РФ (убийство двух и более лиц). Сотрудники ведомства контролируют установление обстоятельств произошедшего. На месте работу правоохранительных органов координирует Головинский межрайонный прокурор Александр Боев.

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