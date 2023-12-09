Археологи раскопали рисовое поле в Китае возрастом порядка 5,5 тысячи лет

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Древнейшую на планете рисовую террасу обнаружили археологи в китайской провинции Чжэцзян. По данным ученых, плантация относится к эпохе неолита и датируется 5,3 тыс. до 5,5 тыс. до н. э.

По информации агентства Синьхуа, археологи нашли три гряды рисовых посадок, остатки риса и сорных растений. Обследование древнего рисового поля показало, что китайские крестьяне использовали для орошения и отвода лишней воды специальные канавы.

Находка снова подтвердила, что Китай - это родина рисоводства, культивирование риса здесь началось в середине 5 тысячелетия до н. э.

Ранее сообщалось об археологическом открытии в Армении: ученым удалось раскопать древнюю золотую гробницу с телами мужчины и женщины.



