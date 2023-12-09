ХАМАС показал видео с ударами по военной технике Израиля в секторе Газа

На кадрах можно увидеть разрушенные дома и квартиры, а также воронки от прилетевших снарядов.

© Видео: Gaza Now, telegram © Фото: Gaza Now, telegram

ХАМАС показал видео с боевыми действиями в секторе Газа. Оно было опубликовано в Telegram-канале движения.

На видео бойцы ХАМАС уничтожают израильскую военную технику, зашедшую на территорию сектора Газа. Опубликованные кадры также показывают разруху в городе, сильно поврежденные дома и квартиры, воронки от прилетевших снарядов.

О печальной ситуации в Газе недавно заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он подчеркнул, что на этой территории палестинцы живут в «полном и углубляющемся ужасе», и призвал к немедленному прекращению огня.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о прорыве обороны ХАМАС на юге сектора. По заявлениям ЦАХАЛ, «террористы сейчас выходят из подземных туннелей и вступают в ближний бой с нашими силами».