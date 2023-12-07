В ООН заявили об «углубляющемся ужасе» в секторе Газа

Верховный комиссар ООН по правам человека Тюрк указал на то, что большая часть жителей анклава перемещены и вытеснены в постоянно уменьшающиеся и сверхперенаселенные места на юге Газы.

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Гуманитарная ситуация в секторе Газа является катастрофической, а палестинцы живут там в «полном и углубляющемся ужасе». Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, его цитирует телеканал France24.

Он призвал к немедленному прекращению огня между Израилем и ХАМАС и освобождению всех заложников, заявив о существовании повышенной степени риска совершения жестоких преступлений в таких обстоятельствах.

«Палестинцы в секторе Газа живут в крайнем, углубляющемся ужасе. Катастрофическая ситуация, которую мы наблюдаем там, была полностью предсказуемой и предотвратимой», - сказал представитель ООН.

Верховный комиссар ООН по правам человека отметил, что большая часть - 1,9 миллиона из 2,2 миллионов - жителей этого анклава перемещены и вытеснены в постоянно уменьшающиеся и сверхперенаселенные места на юге Газы, в антисанитарные условия.

Он добавил, что население сектора Газа продолжают подвергаться израильским бомбардировкам и коллективно наказываться.

«Они страдают от смерти, осады, разрушений и лишения самых насущных человеческих потребностей, таких как еда, вода, жизненно необходимые медикаменты и другие предметы первой необходимости, в огромных масштабах», - пояснил чиновник из ООН.

По словам Тюрка, в настоящее время в мире ведётся 55 вооружённых конфликтов.

Ранее ЮНИСЕФ сообщало, что в секторе Газа погибли более 5,3 тысяч палестинских детей с начала эскалации ближневосточного конфликта. Организация предупредила, что количество жертв увеличится, если масштаб и интенсивность насилия продолжатся, а также из-за невозможности доставить нуждающимся воду, еду, медикаменты, одеяла и теплую одежду.