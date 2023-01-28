Избиение молотком мужа Пелоси попало на видео

© Видео: San Francisco Police Department © Фото: San Francisco Police Department

Полиция Сан-Франциско по требованию суда обнародовала видео нападения на мужа бывшего спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Избиение Пола Пелоси молотком в доме четы попало на нагрудные камеры стражей порядка.

На видео 42-летний уроженец Канады Дэвид Депейп стоит в дверях дома, удерживая 82-летнего Пелоси. Оба мужчины держатся за молоток. Полицейские требуют от злоумышленника бросить инструмент, на что он отвечает отказом, сразу же выхватывает молоток из рук Пелоси и набрасывается на него. После этого правоохранители вбегают в дом и обездвиживают преступника. На кадрах также можно заметить лежащего на полу Пелоси.

Нападение на мужа экс-спикера палаты представителей произошло в октябре прошлого года. Депейп вломился в дом в престижном районе Сан-Франциско, разбив молотком окно. Нэнси Пелоси в этот момент находилась в Вашингтоне. В результате нападения ее супруг получил трещину в черепе и травмы обеих рук. Он перенес операцию и идет на поправку.

Депейп позже объяснил свой поступок тем, что ворвался в дом, так как считал Нэнси Пелоси коррумпированным политиком и хотел «допросить» ее. Злоумышленнику предъявили обвинения по шести пунктам, включая попытку убийства члена семьи должностного лица США. Ему грозит до 60 лет заключения. Сама политик позже призналась, что чувствует вину за произошедшее, так как целью нападения была именно она.