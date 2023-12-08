Forbes обратил внимание на отсутствие техники на фото новых бригад ВСУ
Военный обозреватель Дэвид Экс отметил, что на фото новых механизированных бригад ВСУ совсем нет боевой техники, кроме устаревшего советского БМП-1, который, вероятно, используется учебными частями. Материал обозревателя был опубликован в журнале Forbes.
Экс пишет, что на данный момент киевский режим подготавливает 150-ю, 151-ю, 152-ю, 153-ю и 154-ю механизированные бригады. Тем не менее на официальных снимках, опубликованных в соцсетях новых вооруженных формирований, практически не видно технику, которую будут использовать боевики ВСУ в будущем. Обозреватель предположил, что причиной тому служит ее отсутствие как таковое.
«Что непонятно, так это откуда эти бригады будут брать то, что отличает механизированные бригады от бригад легкой пехоты - их боевые машины. Не будет сюрпризом, если готовящиеся бригады получат вместо "вульверинов" старые и уязвимые БМП или даже бронетранспортеры МТ-ЛБ и обычные грузовики», - отметил Дэвид Экс.
Ранее США выделили очередной пакет военной помощи киевскому режиму на сумму в 175 миллионов долларов, однако госсекретарь Штатов Энтони Блинкен отметил, что этот пакет может стать «одним из последних». Заявление было сделано на фоне блокировки законопроекта в Конгрессе США о выделении более 60 миллиардов долларов в помощь Украине.