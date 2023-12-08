Forbes обратил внимание на отсутствие техники на фото новых бригад ВСУ

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Военный обозреватель Дэвид Экс отметил, что на фото новых механизированных бригад ВСУ совсем нет боевой техники, кроме устаревшего советского БМП-1, который, вероятно, используется учебными частями. Материал обозревателя был опубликован в журнале Forbes.

Экс пишет, что на данный момент киевский режим подготавливает 150-ю, 151-ю, 152-ю, 153-ю и 154-ю механизированные бригады. Тем не менее на официальных снимках, опубликованных в соцсетях новых вооруженных формирований, практически не видно технику, которую будут использовать боевики ВСУ в будущем. Обозреватель предположил, что причиной тому служит ее отсутствие как таковое.

«Что непонятно, так это откуда эти бригады будут брать то, что отличает механизированные бригады от бригад легкой пехоты - их боевые машины. Не будет сюрпризом, если готовящиеся бригады получат вместо "вульверинов" старые и уязвимые БМП или даже бронетранспортеры МТ-ЛБ и обычные грузовики», - отметил Дэвид Экс.

Ранее США выделили очередной пакет военной помощи киевскому режиму на сумму в 175 миллионов долларов, однако госсекретарь Штатов Энтони Блинкен отметил, что этот пакет может стать «одним из последних». Заявление было сделано на фоне блокировки законопроекта в Конгрессе США о выделении более 60 миллиардов долларов в помощь Украине.