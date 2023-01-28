Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины
Ракетные удары наносились по энергетическим и военным объектам, а также по инфраструктуре, которая обеспечивает их работу.
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В ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога. Сирены звучат в Полтавской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольной официальному Киеву части Запорожья, сообщает минцифры.
Накануне воздушная тревога звучала по всей Украине. Вооруженные Силы РФ наносили ракетные удары по военным и энергетическим объектам.
Удары по критическим объектам украинской инфраструктуры Россия наносит с 10 октября прошлого года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, подготовкой и реализацией которого занимались украинские спецслужбы.