Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины

Удары по критическим объектам украинской инфраструктуры Россия наносит с 10 октября прошлого года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту , подготовкой и реализацией которого занимались украинские спецслужбы.

Ракетные удары наносились по энергетическим и военным объектам, а также по инфраструктуре, которая обеспечивает их работу.

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