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Ракетные удары ВС РФ за сутки вывели из строя военные и энергетические объекты в десятках районов Украины

Владислав Кустов
02:55 27.01.2023
Вооруженные Силы России нанесли массированный удар по военным целям и объектам критической инфраструктуры, которые обеспечивают работу ВПК и способствуют переброске техники и националистов к линии соприкосновения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
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По всей территории Украины накануне звучала воздушная тревога. Киевская, Николаевская, Днепропетровская, Львовская, Одесская области - удары наносились по энергетическим и военным объектам, а также по инфраструктуре, которая обеспечивает их работу. За сутки в 119-ти районах уничтожена техника противника. Правда, украинские власти пытаются опровергнуть эту информацию.

С самого утра в небе над Украиной появляются российские ракеты. Одна из них летит в сторону Киева. Звуки взрыва попали в эфир британского телеканала. Массированные удары Вооруженные Силы России наносят по военным объектам и объектам критической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военной промышленности и помогают переброске боевой техники и живой силы к линии боестолкновения. В Киеве уточняют - есть попадания по важным объектам. Один из них, возможно, киевская гидроаккумулирующая электростанция - часть энергокаскада на Днепре. В Киевской области и в Одессе пропал свет.

«Можно говорить, что власти этих городов пытаются экономить электричество на мирных гражданах, чтобы обеспечить армию и объекты ОПК. Но ведь не во всех городах есть и то, и другое. Тут есть другая сторона вопроса: политическая и психологическая. Отключая электричество они создают негативный фон в отношении Российской Федерации. Нанося удары по объектам энергообеспечения, мы нарушаем систему управления войсками и обслуживание боевой техники», - объяснил военный эксперт Виктор Литовкин.

Наносят российские войска удары и по скоплениям украинских боевиков непосредственно на линии боестолкновения.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации, за сутки поражены 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119-ти районах. В районе города Очаков Николаевской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300», - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

К гаубице американского производства М777 подкрадывается российский беспилотный аппарат «Ланцет». Расчет орудия замечает его в последний момент, что слишком поздно. Артиллерия, ракетные войска и оперативно-тактическая авиация работают на всех направлениях - Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Запорожском.

«На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены три гаубицы Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика", а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50», - добавили в Минобороны РФ.

Начались бои за еще один подконтрольный Киеву город - Угледар. В ДНР сообщили, что российские войска закрепились на его окраинах, где сковывают силы украинских боевиков. Под контроль взята трасса Угледар - Покровское, что также нарушило снабжение националистических формирований.

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