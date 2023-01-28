Конгрессмены потребовали от Белого дома объяснить поставки Киеву танков Abrams

Республиканцы напомнили президенту США Джо Байдену, что Украина не член НАТО и не может рассчитывать на защиту своих границ силами альянса.

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Четверо конгрессменов от Республиканской партии потребовали от президента США Джо Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина разъяснений по поводу планируемых поставок танков Abrams Украине. По их мнению, украинский конфликт субсидируется американскими налогоплательщиками.

«Эскалация этого конфликта продолжает идти за счет американского налогоплательщика», - сообщает издание Daily Caller, в распоряжении которого оказалась копия письма.

Авторы послания упрекнули Байдена и Остина в том, что поддерживая Украину они игнорируют внутренние проблемы. Конгрессмены также напомнили властям США, что Киев не является участником НАТО и защищать границы Украины члены альянса не обязаны.

Ранее стало известно, что Белый дом пообещал Украине 31 танк Abrams. Однако в США подчеркнули, что не стоит ждать обещанную технику в ближайшие дни и даже недели. Дело в том, что в арсеналах Пентагона свободных танков нет и поэтому их поставки могут занять много месяцев. Замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд отметила, что технику не успеют подготовить даже к весне.

Напомним, поставки американских танков на Украину были условием, которое канцлер ФРГ Олаф Шольц поставил перед союзниками по НАТО для поставок и реэкспорта немецких танков Leopard. В итоге Берлин дал принципиальное согласие.