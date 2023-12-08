Кирби сообщил об отсутствии прогресса в переговорах с конгрессом о помощи Киеву

По словам Джона Кирби, переговоры между администрацией Байдена и республиканским собранием в Конгрессе США не продвинулись.

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Администрация американского президента Джо Байдена и республиканское собрание в Конгрессе США не продвинулись в переговорах по поводу выделения Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«У меня нет никакого прогресса, о котором можно было бы говорить», - цитирует его РИА Новости.

По его словам, по этому поводу пока нет никаких новостей. Между тем, Джо Байден считает безумием вариант, при котором конгресс откажется выделить средства на помощь Киеву.

Ранее на этой неделе Сенат США проголосовал против законопроекта о выделении 106 миллиардов на помощь Украине, Израилю и на другие цели. Одним из требований республиканцев для одобрения финансовой помощи Киеву было решение вопросов с защитой южных границ США.