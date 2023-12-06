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Байден счел полным безумием вариант с отказом конгресса выделить помощь Украине

Никита Черненко
08:45 06.12.2023
Президент Соединенных Штатов выразил уверенность, что Киеву все равно одобрят новый пакет помощи.
Байден счел полным безумием вариант с отказом конгресса выделить помощь Украине
© Фото: Bonnie Cash, CNP, Globallookpress
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Президент США Джо Байден назвал безумием вариант, при котором американское правительство откажется продолжать выделение средств на помощь Киеву. Цитату Байдена привел пресс-пул Белого дома.

Американский президент сообщил, что обсуждал тему помощи Украине с несколькими представителями конгресса. Глава США также сказал, что помощь наверняка будет одобрена в конечном счете, и добавил, что иной исход будет «неправильным».

«Послушайте, неспособность поддержать Украину - это просто полное безумие. Это противоречит интересам США», - сказал Байден.

Вопрос выделения новых пакетов помощи для киевского режима стоит под острым вопросом и в Евросоюзе. Ранее газета Financial Times писала, что из-за обострившегося экономического кризиса в Германии Украина рискует не получить транш в €50 млрд.

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