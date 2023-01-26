Матыцин заявил о недопустимости особых условий для российских спортсменов

Министр спорта прокомментировал готовность МОК допускать к международным соревнования лишь тех, кто не высказывал публичной поддержки спецоперации.

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Недопустимо определять для российских спортсменов особые условия участия в международных соревнованиях, которые не соответствуют Олимпийской хартии. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя готовность МОК допускать к Играм лишь тех, кто не высказывал публичной поддержки специальной операции.

Матыцин добавил, что Олимпийский комитет своим решением продемонстрировал безусловную политическую гибкость и конструктивность позиции. Но никакая политика, по его словам, не может и не должна вмешиваться в спорт. Он отметил, что без России невозможно развитие международного спортивного движения.

«Спорт всегда был и будет оставаться механизмом конструктивного диалога и основой для укрепления отношений между странами и народами», - сказал министр.

Напомним, недавно в МОК выразили готовность рассмотреть участие российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом данное решение комитета касается только тех граждан, которые не высказывали публичной поддержки специальной военной операции.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что заявление Международного олимпийского комитета - это один шаг вперед и два назад.