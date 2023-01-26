Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх

В заявлении Олимпийского совета Азии говорится, что спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях.

© Фото: Минобороны России

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх - соревнованиях, которые проводятся каждые четыре года среди атлетов из всех стран Азии. Игры проводятся под эгидой Олимпийского совета Азии и регулируются надзором Международного олимпийского комитета.

«OCA верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях. ОСА предложил российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, выступить на соревнованиях в регионе, в том числе на Азиатских играх», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

Отмечается, что объединение, включающее 45 национальных олимпийских комитетов Азии, остается в режиме ожидания, так как Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает обсуждать с международными федерациями варианты участия спортсменов из РФ и Белоруссии на соревнованиях со строгими ограничениями. Азиатские игры пройдут в этом году в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Накануне глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что последнее заявление Международного олимпийского комитета - это один шаг вперед и два назад. Речь идет о готовности МОК рассмотреть участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом данное решение комитета касается только тех граждан двух стран, которые не высказывали публичной поддержки специальной военной операции.