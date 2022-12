В стране и мире Financial Times: Европу могут ожидать отключения электричества в 2023 году Семен Лавров По мнению авторов статьи, отключения электроэнергии в Европе, если зима будет достаточно холодной, могут до начаться до апреля 2023 года. © Фото: Nicolas Landemard, ZUMAPRESS.com, Global Look Press Читайте нас на: Европейские страны могут столкнуться с отключениями электроэнергии уже в первых месяцах 2023 года. Об этом написала газета Financial Times. Авторы статьи считают, что это возможно в случае, если зима выдастся достаточно холодной. А вот конец наступающего года для европейцев должен стать «настоящим испытанием», из-за сложностей с отоплением без российского газа. Кроме этого, в статье дан прогноз на правление действующего премьера Великобритании - Риши Сунака. Согласно публикации, ему удастся остаться на своем посту до конца 2023 года, однако он будет выглядеть «более осажденным». Что касается США, то Байден, очевидно, будет участвовать в предстоящей президентской гонке, а Трампу предъявят обвинения по ведущимся расследованиям. При этом КНР ожидает экономический рост и вторжение Народно-освободительной армии на Тайвань. Ранее Financial Times написала, что в 2022 году Европа пережила самый мощный, но далеко не последний кризис в своей истории. В будущем эксперты предрекли ей высокую инфляцию, дефицит энергии и сокращение производства. Окончание энергетического благополучия Европы они также связывают с сокращением поставок углеводородов из РФ. Экспертное мнение и аналитика