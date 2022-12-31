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Financial Times: Европу могут ожидать отключения электричества в 2023 году

Семен Лавров
05:58 31.12.2022
По мнению авторов статьи, отключения электроэнергии в Европе, если зима будет достаточно холодной, могут до начаться до апреля 2023 года.
Financial Times: Европу могут ожидать отключения электричества в 2023 году
© Фото: Nicolas Landemard, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Европейские страны могут столкнуться с отключениями электроэнергии уже в первых месяцах 2023 года. Об этом написала газета Financial Times.

Авторы статьи считают, что это возможно в случае, если зима выдастся достаточно холодной. А вот конец наступающего года для европейцев должен стать «настоящим испытанием», из-за сложностей с отоплением без российского газа.

Кроме этого, в статье дан прогноз на правление действующего премьера Великобритании - Риши Сунака. Согласно публикации, ему удастся остаться на своем посту до конца 2023 года, однако он будет выглядеть «более осажденным».

Что касается США, то Байден, очевидно, будет участвовать в предстоящей президентской гонке, а Трампу предъявят обвинения по ведущимся расследованиям.

При этом КНР ожидает экономический рост и вторжение Народно-освободительной армии на Тайвань.

Ранее Financial Times написала, что в 2022 году Европа пережила самый мощный, но далеко не последний кризис в своей истории. В будущем эксперты предрекли ей высокую инфляцию, дефицит энергии и сокращение производства. Окончание энергетического благополучия Европы они также связывают с сокращением поставок углеводородов из РФ.

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