В офисе Гутерреша осудили внесудебные казни, комментируя убийство Кивы
В офисе Гутерреша напомнили, что внесудебные произвольные казни являются серьезным нарушением прав человека.
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Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак осудил внесудебные казни, комментируя убийство Кивы для РИА Новости.
«Мы видели сообщения СМИ об этом событии, и, насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьезные нарушения прав человека», - сказал Хак.
Напомним, тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы с двумя огнестрельными ранениями нашли в среду на территории SPA-отеля, где он проживал в последнее время. Возбуждено уголовное дело. Личность виновного не установлена. Гость отеля выразил недоумение, как на очень-серьезно охраняемую территорию могли проникнуть посторонние.