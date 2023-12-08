В офисе Гутерреша осудили внесудебные казни, комментируя убийство Кивы

«Мы видели сообщения СМИ об этом событии, и, насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьезные нарушения прав человека», - сказал Хак.

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