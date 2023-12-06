Опубликованы кадры с территории SPA-отеля, где был убит Илья Кива

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Опубликованы кадры со входа на территорию SPA-отеля, где был убит бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

На видео можно заметить, что на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что неизвестный выстрелил из пока не установленного оружия в Киву на территории парка в деревне Супонево. Отмечается, что украинский политик скончался на месте.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Личность стрелявшего пока не установлена.