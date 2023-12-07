Гость отеля, в котором убили Киву, не понимает, как туда можно было проникнуть

Днем на территории подмосковного отеля убили бывшего украинского депутата Илью Киву. Его нашли лежащим на снегу.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: СК РФ

Один из постояльцев отеля, на территории которого проживал погибший бывший депутат Верховной рады Илья Кива, рассказал, что не понимает, как на такой охраняемый объект смогли проникнуть посторонние.

«Мне не понятно, как на территорию такого коттеджного поселка могли войти посторонние люди. Сами видите, какой тут пост охраны. Я не знаю то есть, как тут можно было проникнуть», - сообщил мужчина.

Он добавил, что понимает, что это, скорее всего, политическое убийство и, по его мнению, комментарии излишни.

Напомним, тело украинского экс-депутата обнаружили в Подмосковье, в деревне Супонево Одинцовского района, на территории парковой зоны отеля.

Сообщалось, что Кива лежал на снегу. На его правом виске была резаная рана, на левой части лица - гематома, на теле заметили следы крови. Его тело нашла работница отеля, она же вызвала полицию и скорую.

По факту убийства СК возбудил уголовное дело. Отмечалось, что он погиб от огнестрельного ранения. Стрелок сделал несколько выстрелов, его личность не установлена.