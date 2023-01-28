Крупный пожар на подмосковном рынке «Синдика» полностью потушен

Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного 23:15 в пятницу.

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Крупный пожар, полыхавший на площади 2100 квадратных метров, в Подмосковье удалось полностью потушить. Об этом сообщили в МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного 23:15 в пятницу. Таким образом огнеборцам потребовались почти сутки, чтобы ликвидировать открытое горение стройматериалов на рынке «Синдика».

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.