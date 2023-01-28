Масштабный пожар на складе в подмосковном Красногорске сняли с коптера

К этому часу открытое горение ликвидировано, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

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Кадры масштабного пожара в Красногорске, где пламя охватило складские помещения на территории рынка «Синдика», показали с коптера. На них виден масштаб инцидента. Огонь распространился на площади свыше двух тысяч квадратных метров, небо над местом ЧП заволокло черным дымом.

По информации МЧС РФ, внутри сгоревшего склада хранились строительные материалы. По предварительной информации, жертв и пострадавших удалось избежать.

Причины возгорания установят дознаватели, которые приступят к работе после проливки тлеющих конструкций.