Крупный пожар вспыхнул на территории рынка в Подмосковье

По информации МЧС РФ, пламя распространилось на площади в 2,1 тысячи квадратных метров.

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Склад на территории рынка «Синдика» полыхает в Красногорске Московской области. По информации МЧС РФ, площадь пожара составляет 2,1 тысячи квадратных метров. К тушению пожара привлекли 87 человек и 27 единиц специальной техники.

«В 23:15 поступил сигнал о пожаре в Красногорске, 65-й километр МКАД, на территории рынка "Синдика". По предварительной информации, горит склад по всей площади - 2100 квадратных километров», - сообщили в МЧС РФ.

Внутри горящего склада могут находиться строительные материалы. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.