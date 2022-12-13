Reuters: ряд стран ЕС выразили демарш Франции после слов Макрона о гарантиях для Москвы

Ранее Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Москвой и предоставления России гарантий безопасности.

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Власти прибалтийских стран, а также ряда других государств Евросоюза предприняли дипломатический демарш в ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставления гарантий безопасности для России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Французский лидер уточнил, что будущая архитектура европейской безопасности должна включать в себя подобные гарантии для официальной Москвы. Кроме стран Прибалтики, дипломатический демарш предприняли Польша, Словакия и Чехия.

Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о необходимости диалога с Кремлем. Ранее он призвал искать дипломатические пути разрешения конфликта на Украине. По его мнению, это возможно только при продолжении диалога с Владимиром Путиным.