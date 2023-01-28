В США вспыхнули протесты из-за убийства темнокожими полицейскими афроамериканца

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Matthew Hatcher, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

В США вспыхнула новая волна протестов после очередного убийства чернокожего сотрудниками полиции. Многих американцев шокировали кадры, как стражи порядка избивают безоружного мужчину на асфальте. Автомобилиста Тайра Николса остановили для банальной проверки в Мемфисе в штате Теннесси 7 января. На видео, распространенном официальными лицами, отчетливо видно, что пятеро полицейских избивали мужчину в течение нескольких минут, несмотря на его мольбы и отсутствие какого-либо сопротивления.

Митинги прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне и многих других городах. Однако в этой истории есть один важный нюанс, который отличает ее от других случаев. Темнокожего американца убили темнокожие полицейские. Поэтому в этот раз протесты приобретают другой смысл - борьбу с полицейским произволом. Об этом говорит и мать Тайри Николса Роувон Уэллс.

«Все заявляют, что афроамериканцы борются только против светлокожих офицеров. Это не так. Нам все равно, какой цвет кожи у полицейского. Мы хотим, чтобы в полиции не было плохих сотрудников», - заявила женщина.

На данный момент участники убийства мужчины уволены из полиции. Им предъявлены обвинения.

«Мы не можем обосновать причину остановки. Мы знаем, что сказал наш офицер. Однако нет никаких видеозаписей, никаких записей с нательных камер, на которых было бы видно, что мистер Николс вел машину безрассудно», - заявила начальник полиции Мемфиса Церелин Дэвис.

Между тем, активисты запланировали новые акции в в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии и других крупных городах США.

Напомним, в 2020 году в США при задержании полицейским Дереком Шовином был убит темнокожий американец Джордж Флойд. Гибель мужчины вызвала общественный резонанс и протесты сторонников движения Black Lives Matter. Шовин впоследствии был приговорен к 22,5 годам тюремного заключения.