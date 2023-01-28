В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США вспыхнули протесты из-за убийства темнокожими полицейскими афроамериканца

Владислав Кустов
18:58 28.01.2023
Американца вышли на митинги против полицейского произвола.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Matthew Hatcher, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В США вспыхнула новая волна протестов после очередного убийства чернокожего сотрудниками полиции. Многих американцев шокировали кадры, как стражи порядка избивают безоружного мужчину на асфальте. Автомобилиста Тайра Николса остановили для банальной проверки в Мемфисе в штате Теннесси 7 января. На видео, распространенном официальными лицами, отчетливо видно, что пятеро полицейских избивали мужчину в течение нескольких минут, несмотря на его мольбы и отсутствие какого-либо сопротивления.

Митинги прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне и многих других городах. Однако в этой истории есть один важный нюанс, который отличает ее от других случаев. Темнокожего американца убили темнокожие полицейские. Поэтому в этот раз протесты приобретают другой смысл - борьбу с полицейским произволом. Об этом говорит и мать Тайри Николса Роувон Уэллс.

«Все заявляют, что афроамериканцы борются только против светлокожих офицеров. Это не так. Нам все равно, какой цвет кожи у полицейского. Мы хотим, чтобы в полиции не было плохих сотрудников», - заявила женщина.

На данный момент участники убийства мужчины уволены из полиции. Им предъявлены обвинения.

«Мы не можем обосновать причину остановки. Мы знаем, что сказал наш офицер. Однако нет никаких видеозаписей, никаких записей с нательных камер, на которых было бы видно, что мистер Николс вел машину безрассудно», - заявила начальник полиции Мемфиса Церелин Дэвис.

Между тем, активисты запланировали новые акции в в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии и других крупных городах США.

Напомним, в 2020 году в США при задержании полицейским Дереком Шовином был убит темнокожий американец Джордж Флойд. Гибель мужчины вызвала общественный резонанс и протесты сторонников движения Black Lives Matter. Шовин впоследствии был приговорен к 22,5 годам тюремного заключения.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.