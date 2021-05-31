Год спустя: как смерть Джорджа Флойда изменила лицо американской демократии

На этой неделе в США повсеместно вспоминали Джорджа Флойда. Чернокожего рецидивиста убили ровно год назад в Миннеаполисе. И вот что удивительно - применение силы при задержании для американских полицейских - обычное дело, взаимная ненависть на почве расизма - тоже. Но именно эта смерть спровоцировала череду необратимых событий, которые привели к новой культурологической войне, к безумной борьбе с прошлым, и в конечном итоге к тому, что демократы оседлавшие протест BLM - триумфально въехали в Белый дом.

Там же, в Белом Доме, на неделе, Джо Байден торжественно принимал родственников Флойда. На сегодняшний день это ядерный электорат Байдена. Без поддержки чернокожего населения, без Камалы Харрис - не видать ему Овального кабинета.

С теми, кто сомневается в победе демократов - президент Байден ведет жесточайшую борьбу. Он лично сейчас настаивает на проведении нового расследования январского вторжения в Капитолий, но слово расследование никого не должно вводить в заблуждение. На сегодняшний день по следам тех событий арестованы уже 430 человек и все больше это «расследование» напоминает репрессии и расправу над неугодными.

Кажется это случилось еще вчера, вошедший в историю прием на удушение, погромы, протесты и золотой гроб. Год назад погиб Джордж Флойд - наркоман с богатой преступной биографией, быстро ставший символом нового протестного движения. Год без Флойда хоть и был пандемийным, но американцам запомнился не этим.

Первые люди, вышедшие на улицу, принесли с собой громкие лозунги и требование равенства. Но практически одновременно с ними появились погромщики и мародеры. Все они смешались в агрессивную толпу. Кто-то вышел, чтобы прекратить насилие силовых структур, кто-то чтобы сжечь полицейский участок, а кому-то важнее были новые кроссовки из разгромленного магазина.

Ночью - беспорядки, днем - война идеологическая. Белые американцы занимали очередь, чтобы поцеловать ботинки афроамериканцев. И пока одни преклоняли колени перед Black Lives Matter, другие взялись за «подчищение» американской истории. За год в Штатах снесли более трехсот памятников тем, кого погромщики посчитали рабовладельцами.

Среди жертв борцов с памятью - американские президенты, меценаты и даже автор гимна США. Из Капитолия, при активной поддержке демпартии, вынесли бюсты и портреты политиков - конфедератов. За год Соединенные Штаты изменились. В новой Америке - не смотрят «Унесенных ветром», не читают Марка Твена и Харпер Ли. В шедеврах американской культуры поборники толерантности усмотрели расизм.

В новой Америке повсюду портреты Джорджа Флойда, его именем названы площади. Семью Флойда приглашает в Белый дом тот, кто был избран президентом не без помощи движения Black Lives Matter.

«Встреча с семьей Флойда прошла очень хорошо. Мы провели вместе много времени. И у меня был шанс пообщаться лично с его дочерью Джианой и остальными членами семьи», - рассказал чуть позже Байден.

Накануне годовщины Госдеп разослал в посольства США рекомендацию вывешивать флаги BLM и поддерживать движение во время дипломатических встреч. Можно сказать, что идеологию движения практически официально признали государственной. Демократы сделали погибшего Флойда одним из символов своей предвыборной кампании, а его сторонников - своим электоратом. Но в пылу политической борьбы они обещали непомерно много. Как всегда слова у них разошлись с делом, но протестующие не собираются сдаваться и требуют радикальных мер.

«Я говорю - заберите деньги у полиции, постройте сообщество. Мы можем использовать эти деньги. нам не нужна полиция в нашем обществе, мы справимся сами», - уверяет пожилой активист.

Полицейскую жестокость BLM-активисты называют главной чумой Америки. И в годовщину смерти Джорджа Флойда, разумеется, продолжают требовать урезания бюджетов полиции. В Нью-Йорке парней в синем уже стало заметно меньше, рекордное число стражей правопорядка покинули свои управления, но спокойнее на улицах не стало. За одни выходные накануне только в Большом яблоке случилось несколько десятков перестрелок, есть жертвы, 29 раненых.

Годовщина гибели Джорджа Флойда запускает по новой американский маховик анархии. В Портленде дату отметили небывалыми погромами. Протестующие пытались сжечь тюрьму, взять штурмом муниципалитет. Попутно разгромили несколько магазинов. Не обошлось и без жертв - известно об одном погибшем. Местные власти официально назвали произошедшее бунтом.

В Миннеаполисе за несколько часов до акции, посвященной Флойду, на площади названной в его честь - гремела стрельба. Момент атаки попал в объективы телекамер - журналист одного из агентств как раз рассказывал о проекте реформы полиции, когда послышались выстрелы.

«Этот документ о всесторонней реформе полиции должен быть… кажется, надо быть осторожным, тут стрельба», - отметил в прямом эфире корреспондент Associated Press Филипп Кроутер.

Показательно, что ни корреспондент, ни прохожие на этих кадрах не выглядят напуганными. В черных районах таких городов как Миннеаполис стрельбой никого не удивить. Полиция же здесь просто не появляется. Слишком рискованно - не застрелят преступники, так затравят активисты. Да и полицейских в Миннеаполисе осталось немного - особенно после того, как местные власти урезали из финансирование.

Зато в Вашингтоне полицейских с запасом. На этой неделе нацгвардия наконец завершила миссию по охране Капитолия и Белого дома. Теперь оберегать столицу будет полиция - в усиленном составе. Вашингтонские политики опасаются за свою жизнь - общество в Америке становится все более радикальным. С начала года в их адрес поступило более двухсот анонимных угроз. На домашний адрес сенатора Рэнда Пола пришла посылка с белым порошком и множеством угроз физической расправы.

«Некоторые люди думают, что это смешно. Они вдохновляют психопатов по всей стране нападать на меня. CNN выдала мой домашний адрес. Это должно прекратиться», - потребовал сенатор Пол.

Когда дело доходит до собственной безопасности - американские политики исполняются решительности. Два миллиарда долларов они выделили на усиление полиции в Вашингтоне. Не дают спуску и подозреваемым в штурме Капитолия шестого января. 430 человек уже арестованы, по их делам идут бесконечные суды. Еще 100 человек в розыске. Все обвиняемые - сторонники экс-президента США Дональда Трампа. Многие - деятели республиканской партии, есть и известные консервативные блогеры.

В дополнение к этим делам, к расследованию ФБР и прокуратуры, демократическая партия инициировала еще одно - расследование независимой комиссии. Республиканцы инициативу заблокировали. Они уверены - существующих разбирательств достаточно, чтобы установить истину. Новая комиссия будет направлена только против Дональда Трампа. Впрочем, демократы этого и не скрывают.

«Дональд Трамп - это проклятие для нашей демократии. И если люди из его собственной партии не выступят против него, это плохо для самой партии, это плохо для народа», - решил представитель от демократов Чак Шуммер.

Продвигая свою инициативу, демократы несут новое знамя - имя погибшего полицейского Брайана Сикника. Он умер на следующий день после штурма Капитолия. Как уверяют демократы - из-за того, что во время беспорядков получил удар по голове. Хотя медэкспертиза показала, что смерть наступила по естественным причинам.

И тут сложно не вспомнить Эшли Бэббит - ветерана ВВС США, погибшую шестого января во время штурма. Ее, безоружную, прямо перед объективами камер застрелил сотрудник охраны Капитолия. В этой истории нет темных пятен. Но ее смерть в Штатах не вспоминают. Она не Брайан Сикник и уж конечно она - не Джордж Флойд. Смерть сторонницы Трампа никто расследовать не намерен. Так же и про полицейских, которые пострадали от рук активистов говорить не принято. Не популярно. Не нужно. Так и складывается новая справедливость двойных стандартов нынешней американской власти, а ведь всего один год прошел.