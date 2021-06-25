Экс-полицейского приговорили к 22,5 года тюрьмы за убийство Джорджа Флойда в США

Суд США приговорил бывшего полицейского Миннеаполиса Дерека Шовина, обвиненного в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, к 22,5 годам тюремного заключения. Ожидалось, что судья Миннесоты Питер Кэхилл вынесет наказание в виде 20-25 лет колонии при максимальном сроке в 40 лет.

Кэхилл объяснил, что в деле руководствовался исключительно вопросами закона, не допуская оценки, мотивированной общественным мнением или же личными симпатиями. Шовину также сократили срок на 199 дней, уже отбытых им в заключении.

Судья выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что понимает глубокую боль, которую испытывают близкие Флойда и все люди, затронутые случившейся историей. Братья убитого Джорджа Флойда просили суд о назначении экс-полицейскому высшей меры наказания. Со стороны прокуратуры, по данным Fox News, был предложен срок наказания в 30 лет.