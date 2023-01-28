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В США 85 машин столкнулись из-за снега

Семен Лавров
17:18 28.01.2023
В результате аварии в районные медучреждение попал 21 человек, сообщает телеканал NBC News.
© Видео: hick_mo, Twitter © Фото: hick_mo, Twitter
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В пятницу в штате Висконсин, США произошло крупное ДТП, вызванное сложными погодными условиями в регионе. Подробности происшествия передает телеканал NBC News.

«Чиновники Государственной патрульной службы заявили, что причинами аварии были снег, лед и белая мгла», - говорится в сообщении.

По данным местных правоохранителей на автомагистрали 39/90 столкнулись 85 машин. В результате аварии в районные медучреждение попал 21 человек. Как утверждают американские синоптики, погодные условия в выходные только усугубятся.

В конце прошлого года Соединенные Штаты также накрыл снежный шторм. В различных штатах в результате бури погибли десятки человек. При этом жители заблокированные сугробами в своих домах остались без электричества, а из-за сильных холодов частично замерз Ниагарский водопад.

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