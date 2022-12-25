NBC: в результате зимнего шторма в США погибли 28 человек

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Число пострадавших из-за бурана в Соединенных Штатах возросло до 28. Об этом сообщила телекомпания NBC.

«По меньшей мере 28 человек погибли в результате стихийных бедствий, связанных с погодой. Смерти произошли в Оклахоме, Кентукки, Миссури, Теннесси, Висконсине, Канзасе, Небраске, Огайо, Нью-Йорке, Колорадо и Мичигане», - говорится в сообщении.

Отмечается, что многие люди из-за снежной бури остались без электричества. Также в результате непогоды задержаны или отменены многие авиарейсы.

Ранее сообщалось о 23 погибших из-за бурана. Он начался в Сочельник и продолжается до сих пор.