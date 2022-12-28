В США частично замерз Ниагарский водопад

Обледенел не только водопад, но и прилегающая к нему смотровая площадка.

© Видео: congxiao18, Twitter © Фото: niagarafalls, Instagram*

В США из-за сильных холодов частично замерз Ниагарский водопад. Обледенел не только водопад, но и прилегающая к нему смотровая площадка.

«Ледяное зрелище образовалось, когда зимняя погода обрушилась на северо-восток на выходных, принеся низкие температуры и смертельную метель в Буффало примерно в 25 милях к югу от Ниагарского водопада», - сообщает New York Post.

Специалисты отмечают, что полностью замерзнуть водопад не сможет. Этому мешает большой движущийся поток воды.

Напомним, недавно на США обрушились аномальные морозы. В некоторых штатах столбики термометров опустились до рекордных значений.

От последствий снежной бури погибли уже несколько десятков человек.

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