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МОК допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе

Игнат Далакян
17:27 08.12.2023
До Игр в Париже будут допущены спортсмены, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта, отметил МОК.
МОК допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе
© Фото: Kenjiro Matsuo, AFLO, Globallookpress
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Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

В сообщении МОК говорится, что до Игр будут допущены спортсмены, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта. Отмечается, что атлеты будут выступать в нейтральном статусе.

Организация также сообщает, что только 11 спортсменов из Российской Федерации и Белоруссии квалифицировались на Олимпиаду в Париже. Среди них восемь российских и трое белорусских атлетов. Международный олимпийский комитет отдельно отметил, что 60 украинцев прошли квалификацию.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

Ранее МОК утвердил смену гражданства трех российских спортсменов для участия в летней Олимпиаде в Париже. В Олимпийском комитете России назвали произволом это решение.

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