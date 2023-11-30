В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МОК утвердил смену гражданства трех россиян для участия в летней Олимпиаде

Ирина Егорова
04:35 30.11.2023
Паспорта других стран решили получить два отечественных велогонщика и борец.
МОК утвердил смену гражданства трех россиян для участия в летней Олимпиаде
© Фото: Vincent Isore, www.imago-images.de, Global Look Press
Читайте нас на:

Девять атлетов, среди которых три россиянина, сменили гражданство для участия в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Смену гражданства одобрил исполком Международного олимпийского комитета.

Паспорта других стран получили два отечественных велогонщика и борец, сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс. Они стали гражданами Израиля, Сербии и Франции.

«МОК сегодня утвердил изменение национальности девяти атлетов перед Олимпиадой в Париже. Среди них велогонщик Михаил Яковлев - из России в Израиль, борец Георгий Тибилов - из России в Сербию, велогонщица Валерия Любимова - из России во Францию», - передает слова Адамса Life

Российские спортсмены, участвующие в Олимпийских Играх-2024 в Париже, не получат призовые в России за свои выступления. Вопрос о награждении в России будет решаться отдельно, если спортсмены выиграют медаль любого достоинства на Играх. 

Напомним, ранее прошло расширенное заседание Комиссии спортсменов олимпийского комитета России, на котором было принято решение не бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже, несмотря на запрет со стороны МОК участвовать с государственными символами и с любыми связями с силовыми структурами.  

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.