МОК утвердил смену гражданства трех россиян для участия в летней Олимпиаде

Паспорта других стран решили получить два отечественных велогонщика и борец.

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Девять атлетов, среди которых три россиянина, сменили гражданство для участия в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Смену гражданства одобрил исполком Международного олимпийского комитета.

Паспорта других стран получили два отечественных велогонщика и борец, сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс. Они стали гражданами Израиля, Сербии и Франции.

«МОК сегодня утвердил изменение национальности девяти атлетов перед Олимпиадой в Париже. Среди них велогонщик Михаил Яковлев - из России в Израиль, борец Георгий Тибилов - из России в Сербию, велогонщица Валерия Любимова - из России во Францию», - передает слова Адамса Life.

Российские спортсмены, участвующие в Олимпийских Играх-2024 в Париже, не получат призовые в России за свои выступления. Вопрос о награждении в России будет решаться отдельно, если спортсмены выиграют медаль любого достоинства на Играх.

Напомним, ранее прошло расширенное заседание Комиссии спортсменов олимпийского комитета России, на котором было принято решение не бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже, несмотря на запрет со стороны МОК участвовать с государственными символами и с любыми связями с силовыми структурами.