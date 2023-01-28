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Дипломат Гаврилов заявил, что в МО ФРГ просят «не кричать» о поставках Киеву танков

Анна Назайкина
16:18 28.01.2023
Трезвые политики понимают, что такие поставки для европейских стран ничем хорошим не обернутся, отметил Константин Гаврилов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Philipp Schulze, dpa, GlobalLookPress
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Тема поставок западных истребителей на Украину в официальных кругах никогда не поднималась. Об этом в беседе со «Звездой» заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его мнению, поставка истребителей стала бы новым витком в конфронтации с Россией уже не Украины, а всего Запада.

«Они про танки-то вяло обсуждают, даже сегодня министр обороны ФРГ сказал: “Что вы кричите “аллилуйя”? Ничего особенного не происходит”. Они не хотят этого афишировать», - сказал Гаврилов.

По его совам, Запад постепенно «втягивает себя в реальную, негибридную, открытую войну с Россией».

«Я думаю, это беспокоит народы Европы...Ничего хорошего для Европы это не сулит, и трезвые политики это понимают... Они хотят загребать жар украинскими руками, ценой их жизни...Когда Запад перейдет красную линию, они на себе это почувствуют», - добавил дипломат.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев в ускоренном режиме ведет переговоры с коллективным Западом о поставках Украине авиации и дальнобойных ракет.

В минувшую среду, 25 января, в Германии сообщили, что направят киевскому режиму четырнадцать танков Leopard 2.

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