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Президент Венгрии предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине

Анна Касаткина
05:56 12.01.2023
По словам Каталин Новак, следует думать о выживании Европы.
Президент Венгрии предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине
© Фото: Ukraine Presidency Keystone Press Agency GlobalLookPress
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Президент Венгрии Каталин Новак предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине. Такое заявление она сделала на встрече с иностранными послами в Будапеште.

По ее словам, по отношению к конфликту на Украине следует вести себя прагматично и в то же время «думать и о выживании Европы».

«Организации Североатлантического договора необходимо оставаться в стороне от войны, нельзя позволять поддаваться эмоциям и из-за этого ввязываться в конфликт», — цитирует ее РИА Новости.

Новак также призвала дипломатов работать в духе взаимного уважения к культурам друг друга.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США и другие страны НАТО стремятся ослабить или уничтожить Россию, а также разрушить систему безопасности в Евразии.

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