ВЦИОМ: Путину доверяют почти 79% россиян
Деятельность российского президента одобряют 75,8% опрошенных россиян.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Российскому президенту Владимиру Путину доверяют 78,5% опрошенных россиян, премьер-министру Михаилу Мишустину - 61,9% россиян. Об этом сообщили во ВЦИОМ.
Отмечается, что показатель одобрения деятельности российских политиков равен 75,8% у главы государства Владимира Путина и 53,3% у премьер-министра Михаила Мишустина. Работу правительства за последнюю неделю одобряют 51,4% россиян.
На вопрос о доверии Геннадию Зюганову положительно ответили 31,5% человек, Сергею Миронову - 27,9%, Леониду Слуцкому - 18,3%, Алексею Нечаеву - 8,4%.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 74% убеждены в способности Владимира Путина обеспечить стабильность и развитие нашей страны. Кроме того, 72% опрошенных отметили, что глава государства делает многое для России.