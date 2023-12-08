ВЦИОМ: Путину доверяют почти 79% россиян

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 74% убеждены в способности Владимира Путина обеспечить стабильность и развитие нашей страны . Кроме того, 72% опрошенных отметили, что глава государства делает многое для России.

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