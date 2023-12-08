Шойгу сообщил о росте конкурса в учебные заведения Минобороны России

Сергей Шойгу связал этот рост с примером, который дают подвиги бойцов и офицеров подрастающему поколению.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о росте конкурса в учебные заведения российского оборонного ведомства.

«Как это ни странно, у нас вырос конкурс в наши учебные заведения», - заявил Шойгу журналистам на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России президентом страны.

Сергей Шойгу заметил, что это обусловлено как раз подвигами российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Именно они дают хороший пример и посыл подрастающему поколению.

Также министр обороны сказал, что ходившие ранее разговоры о якобы потерянном поколении, как оказалось, не имеют никакого смысла - это подтвердил героизм бойцов и офицеров ВС РФ в зоне специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Шойгу вручил погоны высших офицеров и госнаграды военнослужащим Вооруженных сил России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.