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Шойгу сообщил о росте конкурса в учебные заведения Минобороны России

15:52 08.12.2023
Сергей Шойгу связал этот рост с примером, который дают подвиги бойцов и офицеров подрастающему поколению.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о росте конкурса в учебные заведения российского оборонного ведомства. 

«Как это ни странно, у нас вырос конкурс в наши учебные заведения», - заявил Шойгу журналистам на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России президентом страны. 

Сергей Шойгу заметил, что это обусловлено как раз подвигами российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Именно они дают хороший пример и посыл подрастающему поколению. 

Также министр обороны сказал, что ходившие ранее разговоры о якобы потерянном поколении, как оказалось, не имеют никакого смысла - это подтвердил героизм бойцов и офицеров ВС РФ в зоне специальной военной операции. 

Ранее сообщалось, что Шойгу вручил погоны высших офицеров и госнаграды военнослужащим Вооруженных сил России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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