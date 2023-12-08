В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шойгу вручил погоны высших офицеров и госнаграды военнослужащим ВС РФ

15:30 08.12.2023
Глава ведомства поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично вручил новые погоны ряду высших офицеров Вооруженных сил в связи с присвоением более высоких воинских званий. Видео мероприятия публикует российское оборонное ведомство.

«Поздравляю вас с новыми воинскими званиями и государственными наградами», - сказал министр.

Шойгу выразил уверенность в том, что военнослужащие будут и дальше верой и правдой служить России, и указал на востребованность их ратного труда в настоящее время.

Министр добавил, что страна верит в российских бойцов. Также глава ведомства вручил государственные награды особо отличившимся военнослужащим.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:05 В стране и мире
Видео
Появилось видео с заявлением Путина о намерении идти на выборы президента РФ
14:11 Армия
Видео
Награжденный герой СВО Казымов передал Путину слова бойцов с передовой
13:24 В стране и мире
Песков назвал нереалистичными переговоры с Киевом на украинских условиях
12:57 В стране и мире
В Кремле получили уже свыше 600 тысяч обращений к Путину для прямой линии
12:30 В стране и мире
Уголовное дело о халатности возбуждено после стрельбы в брянской школе
Популярное
Видео
Астронавты NASA разгадали тайну помидора черри, пропавшего на МКС 8 месяцев назад
Видео
Путин пошутил над желанием главы банка ВТБ Костина стать султаном
В Италии показали кадры, как Артем Усс сбегал из-под ареста
Момент стрельбы в брянской гимназии попал на видео
Тейлор Свифт обошла Путина и Барби в номинации «Человек года» журнала Time
Видео
Опубликованы кадры сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.