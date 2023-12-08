Шойгу вручил погоны высших офицеров и госнаграды военнослужащим ВС РФ

Глава ведомства поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично вручил новые погоны ряду высших офицеров Вооруженных сил в связи с присвоением более высоких воинских званий. Видео мероприятия публикует российское оборонное ведомство.

«Поздравляю вас с новыми воинскими званиями и государственными наградами», - сказал министр.

Шойгу выразил уверенность в том, что военнослужащие будут и дальше верой и правдой служить России, и указал на востребованность их ратного труда в настоящее время.

Министр добавил, что страна верит в российских бойцов. Также глава ведомства вручил государственные награды особо отличившимся военнослужащим.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.