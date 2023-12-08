«Ни одно поколение не пропало»: Шойгу восхитился героями, защищающими Россию

Сергей Шойгу отметил, что ранее имели место разговоры о якобы пропавшем поколении. Теперь можно уверенно сказать, что это не так.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что герои, защищающие сегодня страну в зоне спецоперации, дают четко понять, что имевшие место разговоры о якобы пропавшем поколении не имеют отношения к действительности.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что испытывает чувство гордости за достойных воинов, которые верой и правдой служат, несмотря на сложности, которые сегодня есть в зоне СВО.

«Кто бы что ни говорил. Никакое поколение не пропало, родилось то, что должно было родиться в нашей стране, те, кто защищали, защищают и будут защищать нашу Родину», - сказал Шойгу после церемонии вручения наград Героям России в Кремле.

Министр отметил, что многие российские бойцы даже после ранений просят отправить их снова в зону военной операции по защите Донбасса. Также Шойгу заявил о росте конкурса в учебные заведения Минобороны. Он связал этот рост с примером, который дают подвиги бойцов и офицеров подрастающему поколению.

Кроме того, Шойгу напомнил, что 24 года назад он сам получил «Золотую Звезду» Героя России. Торжественная церемония проходила в Кремле.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.