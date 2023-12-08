В стране и мире Путин подчеркнул, что знать и чтить героев - это долг российского общества Ирина Елагина Владимир Путин заявил, что в России чтят героев Отечества, людей, чьи поступки навсегда вписаны в историю нашего государства. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России заявил, что знать и чтить героев - это долг всего общества. «Наш долг - знать и чтить героев», - подчеркнул в своей речи глава государства. Путин отметил, что сегодня «мы чествуем героев Отечества, людей, чьи дела, свершения и поступки навсегда вписаны в историю нашего государства». «Время не властно над памятью народа. Из поколения в поколение передается чувство благодарности и преклонения перед героями, перед мужеством тех, кто в разные времена и эпохи на полях сражений защищал свободу и независимость Отечества», - отметил Путин. Сегодня глава государства вручил высшие награды страны военнослужащим, проявившим мужество и героизм в зоне СВО. На церемонии в Георгиевском зале - зале ратной славы награды получили старшие сержанты Максим Девятов, Александр Михайлов, Максим Поташев, младшие сержанты Дмитрий Еремин, Николай Харченко, сержанты Юрий Мизерный и Ильяс Мухамедеев, рядовой Александр Корнилов, старший лейтенант Эдуард Казымов, подполковник Дашибал Мункожаргалов, капитан Михаил Полушкин, старший лейтенант Илья Споняков, подполковник Султан Хашегульгов, полковник Андрей Шелест и майор Ярослав Якубов. Экспертное мнение и аналитика