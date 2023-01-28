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Политолог Брутер: в шагах RAND по разрешению конфликта на Украине нет мультисценарности

Максим Крюков
13:52 28.01.2023
По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований, аналитики RAND предполагают, что сценарий развития событий будет благоприятен для Вашингтона.
Политолог Брутер: в шагах RAND по разрешению конфликта на Украине нет мультисценарности
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress
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Четыре шага по урегулированию украинского конфликта, которые были представлены аналитиками из американского стратегического исследовательского центра RAND, являются не более чем «предложениями к размышлению». Такое мнение выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Они исходят из определенного сценария. В предложениях RAND нет мультисценарности, они исходят из того, что сценарий в целом будет благоприятен для Вашингтона. И Вашингтон сможет тем или иным способом руководить процессом остановки боевых действия», - сказал он в беседе с RT.

Как отметил политолог, американские аналитики рассматривают вопросы гарантий России, однако предполагают, что именно Штаты будут решать, какие это будут гарантии.

«Они не исходят из того, что интересы России в будущем будут соблюдаться», - резюмировал Брутер.

Ранее руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов во время выступления на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заявил, что предложения России о мирном урегулировании конфликта на Украине остаются в силе, и Киев имеет возможность в любой момент сесть за стол переговоров. Дипломат отметил, что Москва будет добиваться поставленных целей спецоперации, в том числе демилитаризации и денацификации Украины.

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