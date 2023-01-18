В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Дипломат Гаврилов заявил, что Киев и Запад могут прекратить боевые действия в любой момент

Ирина Елагина
18:11 18.01.2023
Глава российской делегации на Форуме ОБСЕ заявил, что РФ будет добиваться поставленных целей спецоперации, в том числе демилитаризации и денацификации Украины.
Дипломат Гаврилов заявил, что Киев и Запад могут прекратить боевые действия в любой момент
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Предложения России о мирном урегулировании конфликта на Украине остаются в силе, и Киев имеет возможность в любой момент сесть за стол переговоров. О перспективах прекращения боевых действий на Украине заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов во время выступления на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

«Киевский режим и стоящие за ним западные кураторы могут в любой момент прекратить боевые действия. Предложения Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины, устранению исходящих с ее территории угроз безопасности нашей стране в конституционно закрепленных границах хорошо известны и остаются в силе», - процитировало РИА Новости российского дипломата.

Гаврилов подчеркнул, что «успех специальной военной операции развивается, он неминуем, как и реализация поставленных военно-политическим руководством России целей», которые «мы будем достигать любым возможным путем», так как Россия «готова к любому развитию ситуации».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:54 ОПК
Видео
Путин заявил, что Россия производит ракет ПВО столько же, сколько весь остальной мир
17:34 В стране и мире
Стандарт оказания услуг «Все включено» утвердили для отелей РФ
14:15 В стране и мире
Роскосмос сообщил о переносе ложемента астронавта NASA из корабля «Союз МС-22» в Crew Dragon
13:15 Армия
Видео
В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в небе ДНР
13:14 Армия
Видео
В МО РФ заявили об освобождении населенного пункта Соль в ДНР
Популярное
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.