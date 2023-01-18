Дипломат Гаврилов заявил, что Киев и Запад могут прекратить боевые действия в любой момент

Глава российской делегации на Форуме ОБСЕ заявил, что РФ будет добиваться поставленных целей спецоперации, в том числе демилитаризации и денацификации Украины.

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Предложения России о мирном урегулировании конфликта на Украине остаются в силе, и Киев имеет возможность в любой момент сесть за стол переговоров. О перспективах прекращения боевых действий на Украине заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов во время выступления на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

«Киевский режим и стоящие за ним западные кураторы могут в любой момент прекратить боевые действия. Предложения Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины, устранению исходящих с ее территории угроз безопасности нашей стране в конституционно закрепленных границах хорошо известны и остаются в силе», - процитировало РИА Новости российского дипломата.

Гаврилов подчеркнул, что «успех специальной военной операции развивается, он неминуем, как и реализация поставленных военно-политическим руководством России целей», которые «мы будем достигать любым возможным путем», так как Россия «готова к любому развитию ситуации».